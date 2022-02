Vents violents : le Nord se prépare

Pour l'instant, la Grand'Place reste calme, mais la tempête devrait frapper dès ce vendredi après-midi. Les habitants de Lille rencontrés ce matin connaissent les conseils de prudence : "il ne faut pas aller sous les arbres", "il faut profiter d'activités en intérieur". Dans les terres, les vents devraient souffler jusqu'à 110 km/h. Le danger existe sur les routes et sur les lignes de train. Voilà pourquoi la SNCF a supprimé la plupart des lignes TER dès midi. "C'est normal. C'est la sécurité", explique une passante. Par ailleurs, la ville a aussi fermé ses parcs. Les professionnels doivent également mettre en place des mesures de sécurité. Les parasols sont notamment repliés. Une évidence pour le patron d'un établissement, même si les clients et le chiffre d'affaires vont manquer. Face au risque de dégâts, une cellule de surveillance est mise en place à la préfecture. Autour d'une table, des policiers et des pompiers observent l'évolution de la tempête minute par minute. Les sapeurs-pompiers du Nord sont même prêts à augmenter leur effectif si la situation s'aggrave. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette