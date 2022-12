Verbalisé à la place d'un autre, il perd 53 points !

Avec ces multiples PV, il aurait de quoi se faire une nappe. Toutes ces infractions, ce n’est pas Stanislas qui les a commises, mais la personne à qui il a vendu sa voiture, il y a un an. Depuis, ouvrir sa boite aux lettres est une épreuve. Le nouveau propriétaire n’a pas déclaré son achat auprès des services de l’État, et il en profite pour enfreindre la loi. Le problème est qu’au moment de l’achat, Stanislas n’a pas demandé la carte d’identité de l’acheteur. Contacté au téléphone, celui-ci est insultant et raccroche sans attendre. Stanislas doit payer plus de 11 000 euros d’amende, un montant qui pèse sur lui et son épouse. Avec les 53 points qui devraient lui être retirés, Stanislas prend le volant avec de plus en plus d’appréhension. "On a une pression de fou parce que l’on se dit qu’à un contrôle de police", ils peuvent dire "monsieur, vous n’avez plus le droit de rouler", explique-t-il. Une plainte est déposée pour usurpation d’identité. L’acheteur arnaqueur risque un an de prison et 15 000 euros d’amende. Il faudra aussi qu’il règle toutes ses contraventions. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly