Vercors : la neige fait son retour

Suite à d'importantes chutes de neige dans les Alpes, 50 000 foyers ont été privés d'électricité. Une coupure qui concerne 35 000 foyers pour le seul département de la Haute-Savoie. Dans le Vercors, l'hiver fait un retour brutal et inattendu avec 40 centimètres de neige. Au marché de La Chapelle, clients et maraîchers sont plus rares que d'habitude. Toutefois, à 1 000 mètres d'altitude, ces phénomènes météo ne constituent pas une surprise.