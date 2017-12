Verglas dans le Nord-Pas-de-Calais

La tempête Ana n'a pas manqué de passer par le Nord-Pas-de-Calais. Après le vent et la neige, le verglas s'instale dans la région. Les habitants ont beaucoup de mal à se déplacer dans les rues, tant à pied qu'en voiture. Sur les chaussées glissantes, aucun transport scolaire ne circule. Certaines écoles ont même fermé leurs portes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.