Verglas sur l’A72 : des dizaines de voitures encastrées

Des voitures déchiquetées témoignent de la violence de l'accident. Régine était dans l'un des véhicules au moment des faits, elle est encore sous le choc. "Heureusement, on était dans un Q8, une grosse voiture bien solide sinon, je pense qu'on ne serait plus là", confie-t-elle. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues. Mais le verglas très présent sur les routes pourrait en être à l'origine. Catherine Séguin, préfète de la Loire, explique les faits : "Une des causes de cet accident a été l'existence d'une plaque de verglas vraisemblablement. Beaucoup de témoignages, qui nous ont été d'ores et déjà apportés de la part de conducteurs qui se sont retrouvés impliqués dans l'accident, vont dans le sens d'une perte de contrôle du véhicule et un dérapage totalement incontrôlé". L'évacuation des véhicules est toujours en cours. L'autoroute est maintenue fermée dans les deux sens. La situation, elle, ne devrait pas revenir à la normale avant la fin de l'après-midi. TF1 | Reportage C. Eckersley, Q. Russell