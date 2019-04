Véronique Sanson a fêté ses 70 ans au Palais des Sports

Rien qu'un piano et des fleurs lui ont suffi pour fêter son grand retour. Véronique Sanson a également profité de l'occasion pour fêter ses 70 ans. La star était très bien entourée. D'un côté, il y avait ses amis artistes et d'un autre, son public. Rayonnante et pleine d'énergie, Véronique Sanson a produit un spectacle tout simplement exceptionnel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.