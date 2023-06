Verre : pourquoi la consigne est de retour

Les bouteilles vides vont débuter leur deuxième vie. Ce sont des consignes directement rapportées en magasin par les consommateurs. Le système n'est pas nouveau. Une fois récupérées et remises dans leurs caisses, les bouteilles en verre vont très vite retrouver le chemin des chaînes de production. Soigneusement lavées et désinfectées grâce à une machine automatisée, elles sont vérifiées sous tous les angles avant de pouvoir être réutilisées. Une brasserie indépendante utilise des bouteilles consignées depuis plus de 60 ans. C'est un système beaucoup plus écologique, et surtout moins coûteux. Un autre exemple, depuis septembre dernier, une entreprise locale propose de livrer directement les bouteilles consignées chez les particuliers, avec des boissons très variées. La société livre et récupère gratuitement les bouteilles et se charge ensuite de les retourner à l'usine. Le consommateur n'a même plus à se déplacer en supermarché. En livraison ou directement en rayons, les consommateurs alsaciens semblent avoir pris le pli. En Alsace, le verre consigné se développe. Ce système écologique remporte tous les suffrages. Même l'oiseau, symbole de la région, semble approuver la démarche. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings