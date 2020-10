Vers de nouvelles restrictions : les scénarios sur la table

Alors que le couvre-feu s'est déjà étendu à 46 millions de Français, soit les deux tiers de la population, on se dirige encore vers un durcissement des mesures sanitaires. Caroline Bayle nous présente quelques hypothèses en ce qui concerne les changements à prévoir. Face à la recrudescence de l'épidémie, le couvre-feu, établi à 21 heures, pourrait avancer à 19 heures dans les zones les plus à risque. Par ailleurs, le reconfinement pourrait être localisé par villes ou par régions, dans la perspective de laisser les écoles ouvertes. Mais il reste à savoir dans combien de temps et de quelle manière cela devrait se faire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.