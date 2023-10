Vers des carburants encore plus chers ?

Près de 1,90 euro le sans-plomb de même que le diesel. Des prix à la pompe, qui pour beaucoup d'automobilistes, sont déjà très élevés. "Ce n'est pas normal" ; "C'est trop cher, il ne faut pas que ça continue", témoignent quelques-uns. Mauvaise nouvelle, cela ne devrait pas vraiment s'arranger. Le conflit au Proche-Orient a déjà fait réagir les marchés pétroliers. Ce lundi matin, les cours du baril de brut ont augmenté de 4% pour atteindre 87,7 dollars. Pour l'instant, il n'y a pas eu de conséquences en station. Le carburant vendu a été négocié il y a deux semaines. Les prix affichés en station sont en grande partie liés au cours du pétrole. Cela représente presque la moitié du tarif au litre : 77 centimes actuellement pour le gazole et 71 centimes pour le sans-plomb. Tout le reste, ce sont les taxes et la marge du distributeur. Les pays du Moyen-Orient sont des gros producteurs de pétrole. Un conflit dans cette partie du monde est très délicat. Selon la spécialiste Pétrole et Énergie Anna Creti, les prochains jours risquent d'être déterminants. TF1 | Reportage L. Romanens, O. Stammbach