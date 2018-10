Vers la fin des voitures diesel ?

Le Mondial de l'automobile est un salon où l'on parle beaucoup de la mort annoncée des véhicules diesel. Par ailleurs, le gasoil ne cesse d'augmenter au point de décourager les automobilistes. À la pompe, il y a seulement deux centimes d'écart entre le gasoil et le sans plomb 95. De quoi faire réfléchir les adeptes de véhicule diesel. Dans un garage du centre-ville, le changement se fait sentir. En l'espace d'un an, les ventes de voitures essence ont bondi de près de 30%. Si de nombreuses automobilistes franchissent le cap, il faudra du temps pour que les Français changent leurs habitudes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.