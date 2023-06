Vers la fin de la maison individuelle ?

Où et comment nous logerons nous demain ? La maison individuelle, c'est le rêve pour beaucoup. Mais il n'est plus question d'en construire autant. Est-ce la fin annoncée du pavillon avec jardin ? Les règles sont en train de changer. À deux pas de la mairie, le maire et son adjointe visitent l'un des chantiers de la ville. À l'avenir, pas de maison, mais un immeuble de trois étages. À Loroux-Bottereau, petite commune du Vignoble nantais de 9 000 habitants, l'aménagement du territoire a déjà opéré un virage. Les quartiers pavillonnaires, caractéristiques de nos périphéries urbaines, vont-ils laisser place aux logements à étages ? C'est ce que craignent aujourd'hui de nombreux maires. Leur cauchemar tient en trois lettres : ZAN ou zéro artificialisation nette. Pour préserver au maximum la biodiversité, cette nouvelle réglementation impose qu'aucune nouvelle terre ne pourra devenir constructible à partir de 2050. D'ici là en 2030, les communes doivent diviser par deux la surface des nouveaux terrains à construire. TF1 | Reportage A. Tassin, O. Cresta, M. Bliard