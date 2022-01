Vers la fin de la pandémie en Europe ?

C'est une déclaration pour le moins surprenante quand on sait que dans l'Hexagone, on compte en moyenne 400 000 contaminations par jour. L'OMS se base en fait sur les caractéristiques de ce variant Omicron qui continue de flamber presque partout en Europe, c'est le variant le plus contagieux qu'on ait connu. Elle estime même que d'ici mars, 60% des Européens auront été contaminés ce qui devrait apporter une certaine protection à l'arrivée du printemps où les températures élevées devraient freiner cette circulation. Et puis, il y a la vaccination qui permet de baisser considérablement les formes sévères. Jusqu'ici, 67% des Européens sont complètement vaccinés dont 78% de Français. Pour autant, l'OMS reste prudente car on n'est jamais à l'abri d'un nouveau variant. Même si c'est imprévisible, tout dépend de la façon dont ce virus peut muter. En effet, c'est toujours le fruit du hasard. On peut quand même s'attendre à ce qu'au fil du temps, il devienne progressivement un virus saisonnier, un peu comme le cas de la grippe espagnole de 1918 dont le virus circule toujours aujourd'hui chaque hiver. Caroline Bayle