Vers la fin des galères à la pompe ?

Ce mercredi matin, devant le dépôt de carburant de Feyzin (Rhône), et malgré la grève, les camions entrent et sortent à un rythme soutenu. Si la CGT annonce toujours une moyenne de 90% de grévistes, 10 salariés ont dû reprendre le travail, réquisitionnés par l’État. Près de 43 camions sont de nouveau sur la route, c’est déjà une bouffée d’air pour les stations essence de la région. Certains automobilistes commencent à voir des signaux d’amélioration, même si la situation n’est pas encore réglée. Les réquisitions commencent à produire leurs effets ainsi que la fin de la grève à plusieurs endroits. Il y a une semaine, six raffineries étaient à l’arrêt. Actuellement, elles ne sont plus que trois. Quant au dépôt de carburant, ils ne sont désormais que deux à maintenir le mouvement, notamment à la Mède dans la Bouches-du-Rhône où la reconduction a été décidée ce mercredi matin. Sur les autres sites pétroliers toujours mobilisés, des assemblées générales sont prévues pour décider de la suite à donner aux mouvements. TF1 | Reportage D. Sitbon, C. Blampain, B. Gereys