Vers la fin des pièces de 1 et 2 centimes ?

Les pièces de un et deux centimes d'euros coûtent cher et encombrent le porte-monnaie. La Commission européenne a l'intention de les supprimer de la circulation. Un projet qui ne plaît pas à tout le monde. Certains craignent que la disparition de ces petites pièces entraîne une augmentation des prix. Qu'en est-il des règles d'arrondi ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.