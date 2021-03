Vers la fin des prospectus : qui veut encore en recevoir ?

Vous en avez sûrement l'habitude, ouvrir votre boîte aux lettres et découvrir une montagne de prospectus. Dans l'Hexagone, presqu'une boîte aux lettres sur cinq possède la mention "stop pub". En effet, la plupart des gens ne lisent pas les publicités. Certains se contentent directement de les jeter à la poubelle. D'autres pensent qu'ils sont inutiles car il y a internet. Chaque Français reçoit en moyenne 40 kilos de prospectus par an. Certains y sont tout de même attachés car les bonnes affaires ne sont pas loin. "C'est bien de voir ce que les magasins font quand on est à la recherche de quelque chose", explique une femme qui aime recevoir des publicités. "Je fais des économies en achetant avec les promos", lance une autre. "Il y a des promotions intéressantes pour les familles nombreuses", ajoute une autre. A noter que si la loi est votée, il faudra mentionner sur la boîte aux lettres si les publicités sont autorisées. Dans le Calvados, cette idée semble tout à fait approuvée pour lutter contre le gâchis.