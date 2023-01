Vers la fin des super promos ?

Des offres à 70% de remise, un produit acheté et un offert. Et si ces promotions étaient moins généreuses sur les produits d'hygiène ? "C'est dommage, surtout que le pouvoir d'achat baisse" ; "On est obligé de subir, on achètera moins en quantité", expliquent des consommatrices. C'est en tout cas le débat que veulent imposer plusieurs députés à l'Assemblée nationale. Les députés veulent limiter les réductions sur les produits d'hygiène à 34%, contre 45% actuellement. C'est étonnant pour les consommateurs, mais l'objectif est d'éviter des prix de vente trop bas pour les industriels. Ils prévoient aussi d'empêcher la grande distribution de vendre à perte. Si un magasin achète une brique de lait à un euro, il devra la vendre à au moins 1,10 euro. Cela devrait permettre un revenu minimum au producteur, mais ce n'est pas si simple. "C'était une mesure qui était présentée comme temporaire au bénéfice du monde agricole", confie Olivier Andrault, chargé de mission alimentation pour l'UFC-Que Choisir. Le début de l'examen du texte par les députés est prévu ce mercredi. TF1 | Reportage L. Deschateaux, F. Chadeau, V. Lamaut