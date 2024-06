Vers la fin des terrasses qui dépassent ?

Des zones bien délimitées, à ne surtout pas dépasser, sous peine de sanctions. Depuis quelques semaines, la mairie de Bordeaux (Gironde) a renouvelé son marquage au sol pour délimiter clairement l'espace attribué aux terrasses et éviter les débordements. Un établissement a été sanctionné l'an dernier. Après trois avertissements, un bar-restaurant a dû fermer sa terrasse une semaine : 45 000 euros de chiffre d'affaires perdu. Depuis la fin du Covid, un chef d'entreprise a dû supprimer la moitié de ses tables en extérieur dans certains de ses cafés-restaurants. Un gros manque à gagner. Il nous raconte : "Je suis obligé de vendre une affaire pour pouvoir renflouer, et que ma comptabilité soit correcte". Les Bordelais sont très attachés à leurs terrasses, et aimeraient que la municipalité soit plus flexible. La mairie affirme vouloir simplement faire respecter la règle et partager au mieux l'espace public. Ces ruelles sont parmi les plus touristiques de la ville, et la circulation peut-être plus compliquée en plein été. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Deveaux