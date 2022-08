Vers la fin du démarchage pour les comptes formation ?

Appels abusifs, SMS malveillants, et toujours un point commun : l'escroquerie liée à un compte CPF, le compte professionnel formation. Ce sont des messages douteux qui vous invitent lourdement à utiliser vos crédits disponibles. Vous êtes des millions à en avoir fait l'expérience. "Ça ressemble à du harcèlement. J'en reçois énormément", raconte une passante. "On ne sait pas si c'est du vrai, du pas vrai, des spams, quelque chose de sérieux ou pas", rajoute une autre. Le démarchage abusif pourrait bientôt prendre fin. Une proposition de loi portée par la majorité présidentielle vise à interdire tout démarchage lié aux organismes de formation. Son but : renforcer la coopération entre les services de l’État pour lutter contre les entreprises qui tentent de proposer des formations frauduleuses. Une association de défense des consommateurs salue cette initiative, mais regrette des lois au cas par cas plutôt qu'une loi globale qui interdirait tout démarchage téléphonique. En juillet 2020, par exemple, la loi française a déjà interdit tout démarchage dans le cadre de la rénovation énergétique. TF1 | Reportage I. Bornacin, B. Boirobert, M. Derre