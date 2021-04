Vers un assouplissement des règles du régime des donations

Privés de restaurants et parfois de vacances, les Français ont épargné presque deux fois plus que l'an passé. Certains ont décidé de partager leurs économies avec leurs enfants ou petits-enfants. Et c'est le principe même des donations, un moyen très simple de léguer son argent sans passer par un notaire. Il suffit juste de remplir un formulaire dédié. Pour donner sans payer ni taxes ni impôts, chaque parent peut transmettre à son enfant une partie de son patrimoine tous les quinze ans, notamment jusqu'à 100 000 euros. Et pour les grands-parents, le plafond est fixé à 31 865 euros. Pour soutenir les plus jeunes face à la crise, le gouvernement voudrait assouplir ce dispositif. Le but étant d'offrir davantage de possibilités de donations. Le montant précis de ces nouveaux abattements et les délais de renouvellement de ces dons devraient être précisés dans les prochains jours.