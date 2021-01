Vers un couvre-feu généralisé à 18 heures : ce qu’en pensent les Parisiens

On s'orienterait vers un couvre-feu national à 18 heures. Il n'y aura plus de distinction entre les départements, que ce soit en ville ou à la campagne. Une idée qui a du mal à convaincre les Franciliens. On n'a pourtant pas le choix car les indicateurs sont inquiétants. Le taux d'incidence, soit le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, se rapproche du seuil d'alerte maximale. Il a gagné 40 points en une semaine. Le docteur Xavier Pothet, médecin généraliste, voit défiler de plus en plus de malades dans son cabinet. Selon lui, l'enjeu est de pouvoir expliquer ce rebond. Dans tous les cas, la hausse des contaminations a déjà des conséquences à l'hôpital et en réanimation. Plus de 550 personnes sont toujours en soins intensifs en Île-de-France. Des cas graves dont le nombre augmente à nouveau au centre hospitalier Raymond-Poincaré de Garches. Pour le professeur Djillali Annane, le couvre-feu, même avancé à 18 heures, ne sera pas suffisant pour endiguer l'épidémie. D'après lui, un reconfinement total est inévitable.