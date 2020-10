Vers un reconfinement : les supermarchés rassurants sur les stocks

A Lyon (Rhône), avant même leur ouverture, les hypermarchés sont pris d'assaut par les clients. Très tôt ce mercredi, les files d'attente se sont formées à l'entrée des magasins. Le risque d'un éventuel confinement les poussent à faire des provisions. Ils craignent en effet que les annonces de ce soir vont pousser les Français à se ruer dans les magasins. Depuis une semaine, dans certaines enseignes, les ventes de pâtes ont bondi de 30%, et le papier toilette de 20%. Farine, jus de fruits, céréales et produits de première nécessité remplissent les caddies des clients. La grande distribution explique avoir augmenté ses commandes pour éviter au maximum les futures ruptures de stock. La Fédération du commerce et de la distribution annonce qu'il n'y aura pas de problèmes d'approvisionnement si tout le monde reste raisonnable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.