Vers un reconfinement national : comment réagit-on dans les régions moins touchées par l’épidémie ?

Dans l'hypothèse d'un reconfinement, une seule option pourrait être choisie : tous à la même enseigne. En effet, toutes les régions, gravement ou faiblement touchées, vont devoir vivre le reconfinement national. En Bretagne, une région encore épargnée par le coronavirus, on s'étonne de cette mesure. A Lannilis (Finistère), la population est légèrement secouée par cette initiative. Mais passée la sidération, les Bretons semblent plutôt compréhensifs. Bien que cela soit injuste, ils comprennent la décision. A quelques heures des annonces d'Emmanuel Macron, les Bretons se disent prêts à se recombiner s'il le faut. Il est à noter que la Bretagne est la région la moins touchée par le coronavirus. Il y a une semaine, le nombre de cas positifs sur 100 000 habitants était deux fois moins important que la moyenne nationale. Alors pour certains, l'idée d'un reconfinement national a du mal à passer.