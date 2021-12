Vers un renforcement des restrictions ? À Annecy, on s'inquiète

Le port du masque est de nouveau obligatoire sur le marché d'Annecy. Force est de constater ce vendredi matin que tout le monde ne respecte pas cette règle. "J'étais occupée à penser à autre chose, que je ne l'ai pas fait", lance une passante. Les contaminations au Covid repartent à la hausse de manière fulgurante. Jamais le taux d'incidence n'avait été aussi élevé en Haute-Savoie, plus de 400 cas pour 100 00 habitants. C'est quatre fois plus qu'il y a deux semaines. Plus qu'un coup de froid, les Annéciens craignent un coup au moral. Le risque de nouvelles restrictions est réel, un Conseil de défense sanitaire se tient lundi prochain. Plusieurs options sont envisagées, comme l'instauration d'un couvre-feu ou les vacances de Noël avancées. Une cliente exprime son ras-le-bol. Si proche des fêtes de fin d'année, faut-il se préparer à un énième tour de vis ? L'idée fait son chemin. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand