Vers un renforcement des restrictions sanitaires : la colère des Parisiens

Il n'a pas fallu tendre le micro longtemps aux Parisiens pour qu'un sentiment en ressorte. "Il faut qu'on en sorte. Sincèrement, on n'en peut plus", a affirmé l'un d'eux. Dans la capitale, ils sont exaspérés, comme beaucoup de Français. Cela génère même de l'agressivité. "Moi, j'ai vu des bagarres dans le métro. C'est la jungle", a confié un autre habitant. En effet, c'est le ras-le-bol général. Il y a un mélange de suspicion et de lassitude aussi qui s'étire dans le temps. "Ça fait un an là. Un an et on ne sait pas où on va", a exprimé une Parisienne. Tous attendent maintenant les nouvelles mesures prévues ce jeudi soir à l'occasion de la conférence de presse du Premier ministre, Jean Castex. Ce qu'il reste à faire, c'est attendre et tenter de rester positifs malgré tout. "Je pense qu'on voit quand même un peu le bout du tunnel, même si on n'a pas de date définie. Mais il faut tenir bon et rester solidaire sur ça", a confié un Parisien. En d'autres mots, il va falloir encore se serrer les coudes, mais sans oublier les distances de sécurité.