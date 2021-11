Vers un retour de l'écotaxe en Alsace ?

Une autoroute saturée du matin au soir et des camions omniprésents. L'A35 est l'un des axes les plus embouteillés du pays. Quotidiennement, les usagers en subissent toutes les conséquences. "C'est une heure le matin pour arriver à Strasbourg et pareil le soir, c'est bouché toute la journée", témoigne l'un d'eux. Face au report du trafic des poids lourds côté français, la nouvelle collectivité européenne d'Alsace, désormais en charge de l'autoroute, souhaite rétablir une écotaxe locale. Avec celle-ci, la collectivité européenne d'Alsace pourrait réutiliser les anciens portiques, laissés à l'abandon depuis plus de dix ans. Les transporteurs alsaciens, eux, craignent d'être pénalisés. "Ça va nous impacter", explique Brigitte Kempf, transporteur. Le surcoût est estimé à environ 10% pour une entreprise familiale. La collectivité européenne d'Alsace se veut rassurante. Une fois le feu vert du Sénat obtenu, cette écotaxe alsacienne, une exception nationale, pourrait être mise en place d'ici 2024. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier, L. Claudepierre