Vers une amélioration de la situation sanitaire à Dunkerque

Depuis ce jeudi matin, les Dunkerquois constatent une amélioration. Le nombre de cas positifs au Covid est de 415 pour 100 000 habitants, contre plus de 1 000 cas au plus fort de la crise. Les habitants y voient un espoir. "Ça prouve l'effort de la population qui fait attention aux gestes barrières. À nous de continuer dans le bon sens pour voir la sortie", explique un passant. À Dunkerque (Nord), le confinement le week-end a commencé très tôt, dès la mi-février. Eric Glucksmann, commerçant, a dû fermer sa boutique depuis. À la Polyclinique de Grande-Synthe, l'unité Covid accueille des patients contaminés par une forme plus légère. Sur place, 20 lits sont occupés et pour la première fois ce matin, quelques lits sont disponibles. Si l'espoir est permis à Dunkerque, les médecins demandent quand même aux gens de continuer à porter le masque et de se côtoyer le moins possible. Pendant ce temps au centre de vaccination, les rendez-vous s'enchaînent. Aujourd'hui, on injecte la deuxième dose aux plus fragiles.