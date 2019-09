Vers une date d'expiration de la carte vitale ?

La fraude sociale gagne de l'ampleur. Il existe notamment un fichier national pour la gestion de la carte vitale. Mais un rapport du gouvernement, dont les détails devraient être révélés fin septembre 2019, y pointe de nombreuses incohérences. Par exemple, on y découvre 110 millions de numéros de sécurité sociale, alors que le pays ne compte que 67 millions d'habitants. Donner une durée de vie à la carte vitale est désormais une piste pour mettre de l'ordre dans ce répertoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.