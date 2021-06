Vers une obligation vaccinale pour le personnel d’Ehpad : qu’en pensent les résidents et les soignants ?

Dans l'Ehpad "Les Orchidées" s'organise ce matin un atelier pour préparer le futur journal de l'établissement. Ici, la grande majorité des résidents est vaccinée et 70% du personnel soignant. Pour cause, plusieurs personnes sont réticentes au vaccin. C'est le cas notamment de Céline Gressier qui évoque une divergence d'avis professionnel. On constate que ce sont les plus jeunes qui sont réticents au vaccin pour le moment. Mais la situation n'est pas nouvelle. C'est exactement la même chose chaque année sur le vaccin contre la grippe. Mais alors si tous les soignants ne sont pas vaccinés, peuvent-ils mettre en danger les résidents en les contaminant ? Dans la mesure où le port du masque est scrupuleusement respecté et l'hygiène irréprochable, les familles sont rassurées. Néanmoins, beaucoup de résidents sont d'accord avec la proposition d'Olivier Véran d'obliger le personnel à se faire vacciner. Une obligation qui pourrait poser problème en matière de ressources humaines.