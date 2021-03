Vers une prochaine réouverture des restaurants ?

Ce mercredi matin, Arlette Hugon se sent un peu soulagée. Après quatre mois de fermeture de son bouchon lyonnais, le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Le gouvernement travaille en effet sur la réouverture des bars et des restaurants. Aucune date n'est envisagée, mais un protocole sanitaire devrait être mis en place, notamment une jauge d'accueil de 50% à l'intérieur. Cette restriction n'existerait pas pour les terrasses. Dans le Vieux-Lyon, Cyril Pays, gérant d'un restaurant, espère la réouverture des frontières et le retour des touristes. Mais pour lui, l'avenir est encore flou. Faut-il embaucher du personnel ? Combien ? Ces professionnels réclament la poursuite des aides de l'Etat tant que leur activité ne sera pas totalement revenue à la normale. Les restaurants et les bars seront prévenus trois semaines à l'avance de leur date d'ouverture. Mais le gouvernement précise aussi que cette date dépendra de deux critères : le taux de vaccination de la population et le nombre de cas positifs au Covid-19.