Vers une réouverture de la ligne Limoges-Brive à Arnac-Pompadour ?

Cela fait deux ans qu'aucun Train express régional ne passe à la gare d'Arnac-Pompadour (Corrèze). Pour assurer la liaison entre Limoges et Brive, la SNCF a mis en place un service de bus, mais les voyageurs sont peu nombreux. Dans cette commune, les habitants estiment que le train est plus pratique. Ils souhaitent la réouverture de la ligne à condition que les horaires soient adaptés à leurs besoins.