Visite de Charles III : les petits détails du grand dîner à Versailles

Dans quelques heures à peine, le roi Charles, son épouse et le président de la République seront attablés dans la galerie des Glaces du château de Versailles. Gantés, les argentiers de l’Élysée s’affairent. On y dresse 160 couverts. Et le tout se fait au millimètre près. La plus belle vaisselle de la République est de sortie, comprenant des assiettes du XVIIIe siècle venues des réserves de l’Élysée, et des verres en cristal de Baccarat. La dimension de la table est à la hauteur de l’événement, soit 62 mètres. Et les invités seront placés à 1,25 mètre les uns des autres. Le menu a fait l’objet de toutes les attentions. Du homard à l’entrée, de la volaille de Bresse en plat principal. Trois chefs étoilés s’occupent du dîner du roi. Clin d’œil à Son Altesse, le vin de Bordeaux servi ce mercredi soir est un Mouton Rothschild dont Charles a lui-même dessiné l’étiquette. Charles III est dans les traces de sa mère, elle aussi reçue à Versailles (Yvelines) par le président Pompidou. C’était en 1972. Ce soir encore, la République tentera d’impressionner par son passé royal. TF1 | Reportage A. Tassin, L. Attal, S. Roland