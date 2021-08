Versement de l’allocation de rentrée scolaire : trois millions de familles concernées

Des nouvelles baskets pour les cours de sport, l'un des nombreux achats pour Diégo, douze ans, avant son retour au collège. Isabelle, sa maman, est sans emploi et bénéficiaire du RSA tout comme son époux. Ce mardi, ils vont donc percevoir l'allocution de rentrée scolaire de 390 euros, une aide indispensable. "Les cahiers coûtent plus cher et les habits aussi", explique Isabelle. Versée par la CAF sous conditions de ressources, l'allocation de rentrée scolaire est modulée selon l'âge des enfants. Il faut compter 370 euros pour un enfant de six à dix ans et jusqu'à 404 euros pour un lycéen de quinze à 18 ans. L'année dernière en 2020, avec la crise sanitaire, le gouvernement avait revalorisé ces montants de 100 euros. Ce n'est pas le cas cette année. Dans un supermarché à Roncq, Nihad entame sa course de fournitures et la liste est longue. A 17 ans, la jeune fille entre en terminale, ses parents touchent donc l'allocation la plus élevée. La mère de Laurena, treize ans, regarde les prix avant toute chose. Mais son allocation de 390 euros lui permet tout de même de faire quelques écarts.