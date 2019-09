"VersuS" : l'album de Slimane et Vitaa déjà disque d'or

Slimane, le gagnant de "The Voice" en 2016, et Vitaa, la diva du RNB français, ont sorti un album intitulé "VersuS". Texte, mélodie, interprétation, les deux artistes ont tout conçu ensemble. Le résultat est d'ailleurs bluffant comme on peut le constater à travers le morceau "Avant toi". Depuis sa sortie, cet album est déjà disque d'or avec plus de 50 000 exemplaires vendus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.