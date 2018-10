Vertou : opération rajeunissement du permis des seniors

A l'occasion de la Semaine bleue, la gendarmerie de Loire-Atlantique a lancé une initiative de prévention des seniors. En effet, l'opération "rajeunir son permis" a été mise au point pour aider les plus de 60 ans à mettre à jour leurs codes de la route. On leur demande également de passer des tests d'acuité sonore et visuelle, de voir les effets des médicaments sur leur conduite et de tester leurs réflexes sur des simulateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.