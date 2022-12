Vêtements d'occasion : comment éviter les arnaques en ligne

Émilie Demaille pensait faire une bonne affaire, mais elle a perdu de l’argent. Elle a mis les vêtements de sa fille sur le site de reventes entre particuliers le plus connu dans le pays : Vinted. Tout ne se passe pas comme prévu. Une acheteuse la contacte et lui propose de lui verser l’argent via Paypal, un site de paiement sécurisé. Émilie ne sait pas comment fonctionne le site de reventes. Elle se laisse donc guider. L’acheteuse lui demande adresse mail et numéro de téléphone. Le soir même, elle reçoit un coup de fil de quelqu’un qui dit travailler pour Paypal. Il lui demande d’effectuer un virement de 107 euros pour vérifier ses coordonnées bancaires et il lui assure que la somme ne sera jamais débitée. Mais quand elle fait le virement, elle réalise que c’est trop tard. Elle vient de se faire arnaquer. Marianne Leleu passe beaucoup de temps sur les sites de reventes en ligne. Elle voit des arnaques de plus en plus nombreuses. Les escrocs vont jusqu’à créer des faux sites plus vrais que nature. De notre côté, nous avons contacté Vinted. Son conseil : ne sortez jamais du site Internet. Alors, au moment de revendre vos habits pour vous faire un peu d’argent, soyez extrêmement prudents. TF1 | Reportage R. Rosso, E. Fourny