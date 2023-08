Vêtements : le succès de la vente au kilo

Il fallait bien prendre son mal en patience à l'ouverture de la friperie éphémère. Cravates, pantalons, T-shirts et robes, ces vêtements sont vendus 70% moins chers que le neuf. La raison est simple, car ici, il n'y pas d'étiquettes ni de prix. Les vêtements doivent être pesés et pour ce lundi, c'est 40 euros le kilo. Entre les rayons, Rémy et Stéphanie chinent les 5 000 articles du magasin. Leur objectif est de faire de bonnes affaires tout en faisant attention aux poids des vêtements. Un T-shirt pèse par exemple 150 grammes alors qu'une veste peut peser jusqu'à 700 grammes. Pour leur virée shopping, ils ont un budget de 50 euros chacun à respecter. À 500 kilomètres plus loin, c'est le même engouement dans ce magasin rennais qui connaît une croissance de plus de 10% en un an. Au-delà des bonnes affaires, les clients du magasin sont également attirés par la démarche écologique. Acheter un vêtement d’occasion plutôt qu'un vêtement neuf réduit l'empreinte carbone de 80%. TF1 | Reportage Z. Ajili, K. Gaignoux, E. Hassani