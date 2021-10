Vêtements : les magasins d’usine font le plein

Christine a une mission ce mercredi matin : trouver une robe pour un mariage. La collection des années précédentes présente l'avantage d'afficher des prix très abordables. Dans ce magasin d'usine de Roubaix, dans le Nord, on peut faire de bonnes affaires. Et ça, les clients l'ont bien compris. Des prix cassés toute l'année, c'est l'argument de ces villages de marques. Dans celui-ci, c'est -30% au minimum dans ses 77 boutiques. Chacun y trouve son compte. Résultat, la croissance de ces centres est plus élevée que celle des centres commerciaux classiques ou des boutiques en ville. Le chiffre d'affaires du village de marque a augmenté de 6% en septembre par rapport à 2019. Et pour le patron, c'est une véritable surprise. "Cette année, on a battu le record. On n'a jamais eu autant de fréquentations depuis 23 ans", se réjouit-il. Ce modèle fonctionne et son succès se confirme d'année en année.