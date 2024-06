Vétérans du D-day : ils redébarquent

Ils ont entre 96 et 107 ans. Ils ont atterri après plus de huit heures de vol, depuis le Texas. Commémorer les 80 ans du Débarquement en Normandie relevait du devoir. L'un d'entre eux nous explique : "Je veux que la jeune génération sache ce qu'on a fait, 7 000 de mes camarades ont été tués ce jour-là, 20 000 ont reçu des balles et ont été blessés, mis dans des bateaux et jetés à la mer". Certains vétérans ne sont jamais revenus en Normandie. D'autre, comme Mervyn Kersh, avait déjà fait le pèlerinage. Mais à 99 ans, il voulait être présent pour raconter une dernière fois ce qu'il a vécu. En 1944, ce soldat anglais avait 19 ans. Elle n'était pas sur le front, mais Marie Scott a aussi vécu des combats. À 17 ans, elle était opératrice radio pour la Royal Navy. Et elle a vécu la guerre à travers les sons. Elle nous raconte : "Ce que j'ai entendu, c'était des tirs permanents, des hommes qui criaient des ordres. Des cris d’effroi". Les vétérans ont un programme chargé de visites et de commémorations, avant la grande cérémonie le 6 juin prochain. TF1 | Reportage S. de Vaissière, J. Maviert