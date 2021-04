Vétérinaire de campagne, un métier en voie de disparition

Stéphane Lichan est vétérinaire à Pont-Audemer (Eure) depuis quatorze ans. Il traite les animaux domestiques et ceux de la ferme. Ses clients sont des particuliers mais aussi de grosses exploitations normandes. Lundi matin, c'est un quadrupède de plusieurs centaines de kilos à qui il rend visite pour une radio des pattes avant et un petit limage de dents. "Entre les coups de pieds, les morsures, se retrouver coincé, écrasé dans un coin… Il faut toujours faire attention et essayer d'anticiper", confie-t-il. Ici, les éleveurs se considèrent chanceux d'avoir un vétérinaire prêt à intervenir jour et nuit. En ce printemps, les naissances affluent avec leur lot de problèmes et surtout des urgences. Après une douzaine de visites et 150 kilomètres de petites routes normandes, Stéphane entame sa nuit de garde à la clinique. En général, les nuits sont souvent chargées pour les vétérinaires qui ont choisi de soigner tout type d'animaux. Un métier passion qui trouve de moins en moins de candidats.