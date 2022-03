Vézelay, la porte d’entrée du Morvan

Avec des pierres parfois millénaires, ici, il faut savoir se baisser si on veut monter. Cette tour est à l'image du Morvan. D'apparence austère, elle s'ouvre sur un puits de lumière. À Vézelay, depuis huit siècles, alors qu'il fait encore nuit, le haut du village prend vie. Dès six heures, quelles que soient leurs croyances, les visiteurs peuvent assister aux laudes dans la chapelle du cloître ou dans la basilique. Et y prendre la mesure d'un tout autre réveil, celui du soleil. On a grimpé ses pavés, admiré ses vieilles pierres, observé les volets fermés des résidences secondaires et des maisons désertées l'hiver. Ici, au Moyen Âge, on a lancé des croisades et rassemblé de grands noms, comme Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion. En levant le regard, les références aux vins nous ont sautées aux yeux. Pour cause, tout autour de la colline, la vigne s'étend. Des siècles de traditions, de vignes plantées et replantées autour de l'abbaye avec sans doute une même identité. En somme, le fruit d'un terroir parfois laissé dans l'ombre et qui cherche à prendre la lumière. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J.P. Hequette