Via Appia : sous les pavés, 2 000 ans d'histoire

Rome, capitale de l'Italie, et bien avant cela, capitale d'un empire qui régna sur toute la Méditerranée. Pour rejoindre leurs provinces éloignées, les Romains ont tracé des routes. Des centaines de milliers de kilomètres, dont la plus ancienne est la Via Appia qui part tout droit vers le Sud. Chaque dimanche ensoleillé, les Romains d'aujourd'hui déambulent sur des pavés quelque peu érodés. Marchons dans les pas de ces ancêtres à la découverte parfois à la recherche de cette voie dont la construction a débuté en 312 avant notre ère. Depuis Rome, la route traverse la cité antique de Capoue, puis file vers Tarente avant de rejoindre Brindisi. D'ici, les Romains peuvent conquérir la Méditerranée. Des militaires, des commerçants, des pèlerins ou encore des voyageurs, sous l'empire, la reine des routes grouille de monde. Partons maintenant vers le Sud. À une dizaine de kilomètres de Rome, l'Appia disparaît sous des routes modernes ou des zones industrielles. Pour retrouver le pavé antique, il faut parfois pousser la porte d'établissements d'aujourd'hui. TF1 | Reportage M. Poissonnet, L. Lassalle, M.H. Maisonhautte