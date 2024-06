Viande, fruits et légumes : pourquoi la France est la plus chère

En supermarché, le prix du kilo des pêches françaises est de 3,49 euros. Le même achat avec des pêches espagnoles vaut 2,19 euros. Elles coûtent donc 37% moins chères. Avec d'autres produits issus de l'agriculture, comme des fraises, des courgettes, des tomates, des melons, du bœuf et du poulet, le constat reste le même : c’est plus cher en France. Comment expliquer un tel écart sur ces produits ? On a cherché la réponse auprès de Philippe et Jorge, producteurs de cerises, respectivement de la France et de l'Espagne. Première et principale explication des écarts de prix entre les deux producteurs : la main-d’œuvre. Jorge a deux employés et il les paye 7,50 euros de l’heure. Philippe, lui, rémunère ses employés au salaire minimum, à 11,65 euros de l'heure. Cela fait une différence de 4,15 euros. Mais ça n'explique pas tout selon l'agriculteur français. En France, les charges de l'agriculteur, l'engrais, l'eau, et même l'emballage sont plus importantes qu'en Espagne. Si Jorge et Philippe ne vendent pas leurs produits au même prix, tous les deux partagent malgré tout le même constat : il devient de plus en plus difficile de vivre décemment de leur métier. TF1 | Reportage A. Gay, V. David, M. Delaunay