Viande : leurs astuces pour la payer moins cher

Catalogue en main pour ne pas louper la bonne affaire, une Marseillaise se précipite sur les rabais. À chaque promotion sur la viande, on observe la même affluence dans les rayons. Des offres alléchantes, car le prix de la viande ne cesse d'augmenter. L'année dernière, cette hausse a été de 10% en moyenne. Pour garantir une qualité à moindre coût, certains ont trouvé l'astuce. Ici, les prix sont aussi appétissants que les plats. Comptez moins de 20 euros pour de la viande française. La seule condition à ces tarifs, c'est que les clients doivent faire eux-mêmes le service. Tout le monde met la main à la pâte. "Le fait qu'ils participent à notre activité m'évite d'avoir trop d'employés pour me permettre d'avoir des tarifs compétitifs", confie le gérant d'un bistrot servant du bœuf bio. Dans l'assiette, uniquement de la charolaise ou de la limousine. Cela donne envie à certains de se remettre à la viande. Certains optent pour le bio, car moins cher... de quoi se faire plaisir sans se ruiner. En moyenne, un Français mange 85 kilos de viande par an. TF1 | Reportage S. Prez, P. Fontalba