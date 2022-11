Viande locale : le bon rapport qualité-prix

Bon et pas cher. Ce lundi matin, ce sont les deux priorités des consommateurs séduits par la vente de viande en circuit court. Durant 40 ans, Marie a été bouchère dans le village de Randan (Puy-de-Dôme). Une fois par semaine, cette retraitée met son ancienne boutique à disposition d’un producteur de viande locale. Et les clients sont au rendez-vous. Le principe mis en place par Rachel et Sébastien est simple : la viande va du producteur à l’assiette. Le kilo de viande est à dix euros en moyenne. La livraison est l’occasion de tisser des liens. Le circuit court oblige les agriculteurs à s’adapter. Sur son exploitation, Damien Rainaud a créé un atelier de découpe. Du travail qui s’ajoute à celui de paysan. "C’est plusieurs métiers, parce qu’il y a une partie logistique, une partie informatique et une partie communication", explique-t-il. Mais en circuit court, c’est bien la qualité qui prime aux yeux du client. Supprimer les intermédiaires permet à Damien aujourd’hui de vendre sa viande 20% moins chère qu’en grande surface. TF1 | Reportage N. Chiesa, C. Sebire, C. Olive