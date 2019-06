Vic-Fezensac : la corrida, l'événement incontournable de la région

Chaque année, les Vicois assistent à la corrida. Une tradition taurine incontournable qui existe dans la région depuis 25 ans. Cette année 2019, les arènes de Vic-Fezensac ont été remplies de foule aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les gens sont surtout venus pour faire la fête et partager des moments entre amis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.