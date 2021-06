Vichy bientôt au patrimoine mondial de l’Unesco ?

C'est un premier clin d'œil de l'Unesco en direction de Vichy et de son patrimoine. Depuis des siècles, toute la ville est tournée vers son eau thermale, source de fierté et d'un certain art de vivre dont les commerçants sont les premiers ambassadeurs. "On est fier. On a envie de le dire à tout le monde. C'est une ville qui est romantique", "on a une ville qui est un vrai musée à ciel ouvert", s'exclament-ils. Alors dans cette confiserie-chocolaterie de 1860, on affiche avec gourmandise son soutien pour cette candidature avec des petits chocolats créés tout spécialement. Avec les dix autres grandes villes d'eaux européennes, Vichy a donc mis en avant son patrimoine avec ses parcs et ses infrastructures dédiés au bien-être des curistes et des habitants. Avec cette candidature de Vichy, c'est toute une ville qui espère profiter des retombées touristiques et économiques de ce label Unesco. La décision finale est attendue entre le 24 et le 28 juillet depuis la Chine.