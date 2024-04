Victime d’inondations : l’assurance ne rembourse pas, que faire ? Le 13H à vos côtés

"Nous avons été inondés le 3 janvier dernier. Nous avons dû changer d'assurance au 1er janvier. La première assurance me dit que c'est la date du sinistre qui compte pour le dossier d'indemnisation. Tandis que l'autre me dit que c'est la date de l'arrêté de catastrophe naturelle du 27 décembre qui compte. Quelle assurance doit nous indemniser ?", demande Sylvie. Pour rappel, la "garantie catastrophe naturelle" est incluse forcément dans un "contrat multirisques habitation". Cependant, ce n'est pas suffisant pour être indemnisé. Il faut un arrêté de catastrophe naturelle pris par l’État qui précise les zones géographiques et la période concernée par le phénomène en question. À compter de la parution de l'arrêté au Journal officiel, vous avez 30 jours pour déclarer les dommages à votre assureur. Selon la Fédération des assurances, c'est la date du sinistre qui doit être prise en compte. Dans le cas de Sylvie, c'est plutôt sa nouvelle assurance qui doit l'indemniser. En cas de litige, il faut changer d'interlocuteur et passer au "service réclamation" de votre assureur. T. Coiffier