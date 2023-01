Victime d’une arnaque sur une plateforme de location de vacances, que faire ? Le 13H à vos côtés

Oriane a loué un hébergement sur un site de réservation en ligne connu. Mais il s'avère que le logement est une arnaque et n'existe pas. Le site en question refuse de lui rembourser ou lui dédommager. Que peut-elle faire ? Potentiellement, cela peut nous arriver à tous. Car c'est extrêmement ficelé. Voilà comment ça se passe : vous trouvez une annonce sur cette fameuse plateforme plutôt spécialisée dans les hôtels, mais il y a aussi des appartements. Le prix n'est pas dérisoire, les photos sont plutôt pas mal, vous arrivez même à contacter le propriétaire... rien qui ne puisse vous alerter en amont. En fait, on ne se rend compte de l'arnaque qu'une fois qu'on est sur place. Une fois arrivé sur les lieux, en l’occurrence Marrakech pour Oriane, il y a bien une résidence, mais là, le propriétaire ne répond plus. C'est là que les problèmes commencent. Sur place, il faut se débrouiller tout seul et ensuite, essayer de se faire rembourser. Comment Oriane va-t-elle devoir procéder du coup ? T. Coiffier