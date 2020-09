Victimes de violence, les pompiers lancent une campagne de sensibilisation

Caillassés, insultés, frappés... les cas de violences contre les pompiers se multiplient. A Nantes (Loire-Atlantique), une campagne d'affichage vient d'être lancée pour sensibiliser les gens. Dans la région, on compte une agression tous les trois jours, et chacune fait l'objet d'une plainte. De ce fait, les pompiers suivent des formations pour se protéger. Ils expérimentent notamment des caméras individuelles et des vestes anti-lacérations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.