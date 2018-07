Victoire des Bleus : Lille a chaviré de bonheur !

A Lille, comme partout ailleurs, la joie transcendait le peuple. Le 15 juillet 2018, un vent de folie a emporté les milliers de supporters drapés de bleu, blanc, rouge sous les nuages des fumigènes et réunis sur la Grand-Place. Clapping géant, cris de joie, klaxons, … tous ont exprimé à leur manière leurs émotions. Dans la rue Masséna notamment, la fête s'est transformée en hystérie collective. Du champagne est même tombé du ciel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.